La farmacia spegne cento candeline Piancastagnaio festeggia Speroni

di Giuseppe Serafini

Cento anni e non li dimostra. Un secolo al servizio della comunità civile di Piancastagnaio e una grande festa popolare che la famiglia Speroni ha organizzato nel pomeriggio di ieri al Circolo Tennis Pianese per celebrare l’orgoglio di un’intera generazione di professionisti operanti nel servizio farmaceutico. Sì, infatti la festa si è svolta per dare lustro all’unica farmacia presente in paese dal 1923. Venne infatti aperta dal dottor Osvaldo Speroni, affettuosamente chiamato il sor Osvaldo che assieme alla consorte l’amatissima insegnante Graziella Scarpini hanno lasciato un segno particolare nel novecento pianese.

L’antica farmacia Speroni si trovava nel centro storico in piazza Santa Caterina. Nel 1969 venne spostata nel centralissimo viale Antonio Gramsci e nel 2017 venne realizzata e costruita l’attuale e moderna farmacia Speroni nella parte alta del viale Antonio Gramsci da parte del dottor Ettore Speroni figlio di Osvaldo e titolare insieme ad Alessia Speroni. Un grande investimento che può usufruire di ampi spazi e moderne tecnologie al servizio della richiesta sanitaria e medicale del paese.

All’interno della moderna ma storica farmacia non mancano certamente i ricordi e gli oggetti storici appartenuti al sor Osvaldo.

Senza dubbio è una delle più belle e funzionali farmacie della zona. " Quando abbiamo aperto nel marzo del 2017 – racconta visibilmente emozionato per l’importante traguardo raggiunto Ettore Speroni – in chi entrava si percepiva lo stupore e l’orgoglio nel vedere un locale così moderno. Abbiamo avuto il coraggio decidendo di investire in un momento di crisi, avendo come obiettivo lo sguardo e la lungimiranza verso una possibile ripresa".

"Come dicevo – prosegue il dottor Speroni – si è puntato al digitale coinvolgendo in questa attività la cittadinanza che sempre più spesso ordina i prodotti da casa. Ma resta ovviamente la nostra presenza che significa sempre un consiglio da un team con molta esperienza, professionalità e soprattutto calore umano".

La farmacia Speroni durante l’emergenza Covid si è evidenziata per il numero altissimo di tamponi effettuati con grande professionalità Altri importanti servizi sanitari e diagnostici vengono effettuati nella nuova farmacia.

Un grande punto di riferimento dunque e una storia iniziata cento anni fa a cui gran parte della popolazione ha voluto dare il proprio riconoscimento con una grande partecipazione.