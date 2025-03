La farmacia dei servizi. Sanità di prossimità, dai test diagnostici alla telemedicina

È di una settimana fa l’annuncio, dalla Regione, della possibilità di accedere anche in farmacia al servizio Zerocode, piattaforma con cui prenotare online un prelievo di sangue o esami di laboratorio. E due giorni fa FederFarma ha riunito a Siena i suoi iscritti per fare il punto sulla ‘Farmacia dei servizi 4.0’. Ovvero un confronto sulle modifiche da portare alla legge regionale 16/2000, sull’innovazione tecnologica e su come rafforzare il ruolo di assistenza di prossimità che la farmacia ricopre 24 ore su 24. La Farmacia dei Servizi 4.0. coinvolge oltre il 70% delle farmacie in Italia e offre assistenza di prossimità capillare, fornendo ai cittadini screening e prevenzione, esami diagnostici e anche telemedicina. L’implementazione dei servizi è continua e rende necessaria anche la formazione dei farmacisti e l’adozione di nuove tecnologie.

"Federfarma Siena rappresenta le 77 farmacie private della provincia – così è intervenuta Maria Elena Franceschini, presidente Federfarma Siena -. Delle 77 farmacie senesi, 50 effettuano servizi come test orofaringei, autoanalisi, misurazione pressione, vaccinazioni ed almeno 20 hanno anche già iniziato servizi di telemedicina come ecg ed holter. A Siena ci siamo confrontati con la Regione Marche, una delle prime regioni a convenzionare la telemedicina, e con i colleghi che hanno portato la loro esperienza sul territorio. Tutto questo per evolvere nel nostro ruolo di farmacisti".

E di telemedicina ha parlato Vincenzo Telesca, membro della Società Italiana Telemedicina: "La farmacia va vista come un punto fondamentale della presa in carico dei pazienti, in particolare cronici, anche in aree rurali poco collegate ai servizi sanitari. E’ fondamentale creare occasioni di confronto".

Stando ai dati raccolti nell’ultimo Rapporto nazionale sulla farmacia, aumenta il numero delle farmacie coinvolte nella sperimentazione della Farmacia dei Servizi che supera il 70%. In costante ascesa l’adesione delle farmacie ad iniziative di screening per tumore al colon-retto: si passa dal 18% del 2018 al 78,8% del 2024. Tra i servizi offerti, è la telemedicina l’area di maggior crescita: se nel 2018 erano il 10% quelle che offrivano il telemonitoraggio della pressione arteriosa, nel 2024 si supera il 70%; la telecardiologia passa dal 28% al 76,5%. Fra i tanti servizi più utilizzati ci sono i test diagnostici, dalla glicemia a colesterolo e trigliceridi, poi il Cup e servizi correlati.

