La donazione di Asciano a Pediatria. Una macchina per encefalogramma

Il Comune di Asciano, grazie ai suoi cittadini e alle associazioni, ha raccolto e donato la somma di 8.485 euro per l’Associazione Insieme per i Bambini onlus, la cui presidente è la professoressa Maddalena Cioni, da sempre a sostegno della Pediatria delle Scotte, diretta dal professor Salvatore Grosso. I fondi raccolti serviranno per l’acquisto di una macchina per encefalogramma, strumento diagnostico per le patologie neurologiche infantili. La raccolta è stata possibile grazie alla rassegna di eventi ’Insieme per la solidarietà’ che si è svolta per oltre un mese ad Asciano, coinvolgendo tutte le associazioni culturali e sportive. Presente alla consegna una rappresentanza di associazioni ascianesi, mentre per il Comune erano presenti il vicesindaco Mattia Mangone, gli assessori Enrica Ercoli e Claudio Bardelli. "La nostra comunità – sottolinea l’assessore Ercoli – si dimostra ancora una volta coesa e solidale. Quest’anno abbiamo scelto di concentrare il nostro impegno su chi ci è più vicino, dimostrando che, insieme, possiamo fare la differenza. Esprimiamo la nostra vicinanza a chi soffre e un sentito ringraziamento a tutti i medici e al personale per il lavoro che svolgono quotidianamente".