La direttrice Maria Grazia Castagna specialista di oncologia endocrina

La professoressa Maria Grazia Castagna è associato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Siena e direttrice della Unità operativa complessa di Endocrinologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. E’ inoltre direttrice della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del metabolismo dell’Università di Siena.

Il suo curriculum professionale prende il via dalla laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina, cui segue la specializzazione sempre a Messina in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. Poi arriva il dottorato di ricerca in Endocrinologia presso l’Università di Pisa.

Dal 2005 la professoressa Castagna lavora presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte e, dal 2018, ricopre il ruolo di direttrice della UOC di Endocrinologia.

Il principale campo di interesse clinico e di ricerca è rappresentato dall’oncologia endocrina con particolare riguardo ai tumori tiroidei, alle loro caratteristiche cliniche e biologiche, alla loro terapia. Autrice di molti lavori originali pubblicati su riviste nazionali e internazionali, capitoli di libri. Ha eseguito letture ad invito in numerosi convegni nazionali e internazionali. E’ coordinatrice di protocolli di fase III sulla sperimentazione di farmaci per il trattamento sia del carcinoma midollare della tiroide che del carcinoma dedifferenziato e anaplastico.