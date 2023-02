La Diocesi diffida le suore ribelli "Violazione delle regole di vita"

di Massimo Cherubini Atto di significazione e diffida per suor Diletta Forti, la Badessa, dichiarata decaduta dall’incarico con provvedimento della Santa Sede, che ancor oggi si trova, con altre 12 monache, all’interno del Monastero Maria Tempio dello Spirito Santo di Pienza. L’atto, a firma dall’avvocato Alessandro Pasquazi, consulente legale della Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza, è diretto principalmente alla ex Badessa. "A seguito della avvenuta notificazione - si legge nella lettera di tre pagine - dei decreti emessi dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, le religiose presenti nel monastero di Pienza, in particolare suor Diletta Forti, hanno posto in essere una serie di comportamenti totalmente disallineati con la loro scelta di vita, in aperta violazione con le norme regolatrici del Codice di Diritto Canonico e del loro Ordine". "Si sottolinea come invece gli atti, e le esternazioni, siano tutti a firma della sola già Superiora e non anche delle altre monache. A causa di tali inusuali episodi – nella fattispecie una serie di affermazioni capziose dirette a veicolare false notizie – la Diocesi di Montepulciano-Chiusi- Pienza, è stata costretta, suo malgrado, ad emettere un sobrio comunicato stampa nel quale si evidenziava...