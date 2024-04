La ‘corsa’ è ristretta a solo due candidati. I renziani di Italia Viva insieme a Marrucci

Saranno solo due candidati a sindaco per San Gimignano: dal centro sinistra la riconferma di Andrea Marrucci mentre da destra a sindaco Antonio Lavecchia con il simbolo ‘Centro destra Unito’ (Fdi, Lega e FI ). Nelle file di Marrucci si sono aggiunti all’ultimo momento i renziani di Italia Viva come forze "centriste riformiste sangimignanesi". "Una decisione nata dalla valutazione positiva dell’attività amministrativa – dicono –, svolta in questi anni e molto incisiva durante il periodo del Covid in accordo col Pd Italia e come candidato consigliere comunale di Marco Giannelli, imprenditore agricolo classe 1982 laureato in Ingegneria Informatica a Siena come ‘Centro Riformista di San Gimignano’ con il proprio simbolo nella Lista di ‘Centrosinistra Civico per San Gimignano’ insieme al Pd e ‘Laboratori Civici’ a sostegno del riconfermato Andrea Marrucci". Precisano inoltre i riformisti "In Valdelsa questa alleanza è unica nel suo genere a dimostrazione che la politica riformista va oltre gli steccati ideologici e guarda al valore dei programmi e delle persone". Dunque per fare il punto in politichese e contrastare il centro sinistra di Andrea Marrucci si presenta, per la prima volta nella storia delle elezioni comunali, il ‘Centro Destra Unito’ (Fdi, Lega e FI) con l’imprenditore di San Gimignano Antonio Lavecchia sostenuto dagli onorevoli Francesco Michelotti, Tiziana Nisini e dall’ex vice presidente del consiglio regionale Angelo Pollina. La opposta lista Civica di Federico Montagnani ha deciso di non ripresentarsi.

Romano Francardelli