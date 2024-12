La contrada della Lupa rinnova il consiglio. Ecco quando si vota

La contrada della Lupa comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio generale per il triennio 2025/2027. Le votazioni si svolgeranno nelle stanze della contrada nei seguenti giorni e orari: sabato 11 gennaio dalle 15 alle 20 e dalle 21,30 alle 23; domenica 12 gennaio dalle 9,30 alle 13.

La contrada ricorda che hanno diritto al voto tutti i lupaioli maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote di protettorato relative agli ultimi tre anni, come da articolo 61 delle vigenti costituzioni.