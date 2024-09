La Colligiana ci prova, ma è 0-0. Il Certaldo resiste a ogni assalto

COLLIGIANA

0

CERTALDO

0

COLLIGIANA: Morandi, Donati, Paparusso, Finetti, Mariani, Cicali, Corcione, Pierucci, Carlotti (47’ st Iasparrone), Lunghi (25’ st Baccani), Calamassi (43’ st Mussi). Panchina: Bacciottini, Grassini, Corbinelli, Nastri, Cianciolo, Harti. Allenatore Mocarelli.

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Innocenti, Borboyo, Lastrucci, Piochi, Napoli (27’ st Ciappi), Zefi (1’ st Casella), Mearini (32’ st Lo Guzzo), Cenni (42’ st Muresan), Pieracci. Panchina: Mengoni, Verdiani, Usai, Saventi, Lebbaraa. Allenatore Corsi.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Note: angoli 7-4; ammonito Borboyo.

COLLE VAL D’ELSA - Termina in parità la sfida d’andata di Coppa Italia tra Colligiana e Certaldo: al Gino Manni le due squadre dimostrano un’apprezzabile condizione fisica e mettono in campo grande impegno, ma non riescono a sbloccare il risultato. Buona la partenza della Colligiana, che già nei primi minuti sfiora in almeno tre occasioni la traversa avversaria e mantiene alta la pressione nella trequarti del Certaldo.

Gli ospiti rispondono in contropiede, riuscendo comunque a rendersi pericolosi dalle parti di Morandi. Dopo le sfuriate iniziali la partita si equilibra, ma il ritmo resta alto, con le due squadre che si alternano in fase offensiva, anche se la Colligiana rimane leggermente più insidiosa. Al 34’ Corcione ci prova dalla distanza, ma il pallone scheggia la traversa. La ripresa continua sulla falsariga della prima frazione: le due squadre continuano a spingere, ma senza riuscire a creare delle vere occasioni da rete. La Colligiana mantiene una certa supremazia territoriale, ma non riesce a sfondare, mentre il Certaldo si difende con ordine, limitando al minimo le sofferenze.

Al 42’ Baccani si libera in area, ma il suo rasoterra lambisce il palo alla sinistra di Gasparri. Nel finale la Colligiana spreme le ultime energie nel tentativo di sbloccare la partita, ma il Certaldo continua a resistere, bloccando sul nascere le azioni biancorosse, aiutato anche dagli errori degli avversari, e la partita si trascina fino al fischio finale senza particolari sussulti.

Tutto rimandato, quindi, al match di ritorno del 18 settembre a Certaldo per sapere quale delle due squadre passerà il turno.

Marco Brunelli