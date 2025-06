La città ridisegnata. Sonar e Villa ex Maccari, affidata la progettazione

Al via la riprogettazione del progetto Pnrr per l’area Sonar e Villa Ex Maccari. Il Comune affida l’incarico all’architetto Marco Bellucci. Un nuovo percorso prende forma per l’intervento di rigenerazione urbana dell’area Sonar e di Villa Ex Maccari a Colle. Il progetto, inizialmente finanziato con fondi Pnrr nell’àmbito della misura "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", viene oggi ufficialmente rimodulato.

Il Comune ha affidato la riprogettazione di quello che verrà chiamato ‘Lotto Zero’ all’architetto Marco Bellucci, dello studio Studioprogetti Srl: un primo passo concreto che consentirà l’avvio dei lavori. L’intervento complessivo mira alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con l’obiettivo di aumentare l’edilizia residenziale sociale e restituire centralità a un’area strategica del territorio. L’investimento totale previsto è pari a 4.505.214 euro. Secondo gli atti ufficiali, l’affidamento dei lavori era inizialmente previsto entro il 30 luglio 2023. Grazie al decreto del Ministero dell’Interno e del Mef del 3 marzo 2025, il progetto è stato ora ammesso a una nuova fonte di finanziamento, interamente coperta da risorse nazionali.

"Si tratta di una possibilità che vogliamo cogliere con determinazione — dichiara il sindaco Piero Pii —. Abbiamo deciso di ripartire dalla progettazione esecutiva del primo lotto, affidandoci a una figura di esperienza come l’architetto Bellucci. La rigenerazione dell’area Sonar e di Villa Ex Maccari rappresenta non solo un’opera urbanistica, ma un passo concreto verso una città più inclusiva, con più spazi per i giovani, per le famiglie e per l’abitare sociale". Con l’incarico già conferito l’amministrazione punta ad avviare nel più breve tempo possibile l’iter progettuale e successivamente, quello esecutivo. "Recentemente, con l’assessore Tozzi — prosegue Pii — ci siamo recati a Roma, al ministero dell’Interno, per presentare la proposta di rimodulazione del progetto relativo ai fondi ex Pnrr per l’area Sonar e Villa Ex Maccari. È stato un passaggio delicato, ma necessario per difendere risorse importanti che da europee sono diventate statali, evitando così di perdere un’opportunità strategica per la nostra città. Adesso dobbiamo lavorare con determinazione per trasformare questi progetti in realtà concrete".