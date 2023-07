La città cambia ma da tempo non è più trendy

Pino Di Blasio

Più si invecchia più si cade nella retrotopia, nell’esaltazione dei tempi che furono, quando tutto era più bello. Però è oggettivamente innegabile che Siena non sia più una città ’di moda’. In questi anni è serpeggiato anche il dubbio che sia diventata antipatica a molti, che tutti gli scandali bancari, sportivi, accademici e commerciali abbiano provocato reazioni negative a italiani e stranieri e a chiunque non sia di queste terre. L’emorragia di negozi che chiudono, di attività che non riescono a invertire la rotta nemmeno con i saldi, dovrebbe far risuonare allarmi più sonori. Tempo fa si temeva di fare la fine di San Gimignano, ma tra le torri il commercio è fiorente. Non è più un timore, oggi è un auspicio.