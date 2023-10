La carica dei 400 in viale Garibaldi. L’opera di 124 metri degli studenti

Gli alunni di Poggibonsi coloreranno il ‘loro’ viale. Diciotto classi e 400 ragazzi sia della elementare Vittorio Veneto, sia della media Francesco Costantino Marmocchi, che hanno sede in viale Garibaldi, parteciperanno a laboratori didattici e artistici a cielo aperto sulla strada destinata a ridiventare uno dei salotti del centro storico di Poggibonsi. Al termine dell’attività un’opera d’arte di 124 metri fornirà per qualche giorno un’altra fisionomia a quello che per i poggibonsesi un po’ più attempati rimane, per eccellenza, "il viale". Si svolgerà giovedì 19 ottobre ‘Street for kids. Urban living lab’, evento nel percorso ‘ABCura. La città cresce con te’. "Uno degli interventi della Poggibonsi di domani sarà la riqualificazione di viale Garibaldi – dice il sindaco David Bussagli – e quandi siamo in presenza di un intervento in continuità con gli investimenti realizzati e in corso sul centro storico: pavimentazione e sottoservizi, ma anche un nuovo volto per questa strada che deve essere valorizzata come spazio su cui si affacciano due scuole. Non a caso i protagonisti saranno proprio bambini e ragazzi che studiano nei plessi Marmocchi e Vittorio Veneto. Muniti di magliette, pennelli e vernici si divertiranno in una riappropriazione degli spazi della comunità scolastica". Il progetto è curato da Avventura Urbana, società incaricata dal Comune. Sarà realizzato un mosaico a terra che gli studenti disegneranno a partire dalle forme geometriche semplici (rettangolo, quadrato, rombo e triangolo) e dai colori brillanti che richiamano il logo ABCura. Tutto con la regia e la supervisione di Avventura Urbana insieme agli insegnanti. Al mattino il laboratorio delle secondarie di primo grado (10,15-12) con 8 classi e 180 studenti. Al pomeriggio le primarie (14,10-16) con 10 classi e 180 studenti. A ogni classe un’area di lavoro. L’unione dei disegni porterà a un’opera d’arte. "Ringraziamo il Comprensivo 1 – aggiunge il sindaco – dato che la riqualificazione di viale Garibaldi è uno degli assi portanti". Per consentire l’evento, in vigore il 19 ottobre modifiche temporanee alla viabilità con divieti di sosta fra via Borgo Marturipiazza Matteotti e via Bruschettini e chiusura al transito dalle 8 (dopo l’entrata a scuola) alle 18 lasciando libera la corsia di passaggio per frontisti, bus scolastici e mezzi di soccorso.

Paolo Bartalini