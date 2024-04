La busta misteriosa dal passato. E la full immersion nell’arte

Cari lettori, vi starete chiedendo con chi abbiamo fatto la videochiamata vero?

Il 12 aprile gli alunni della 4°B di Montepulciano Stazione hanno avuto la possibilità di incontrare tramite meet il prof. Carlo Tamanini che è il coordinatore dell’area educazione del Mart. Il Mart è uno dei più grandi musei di arte moderna e contemporanea che si trova in Trentino a Rovereto. Carlo aveva mandato alla classe una busta misteriosa quando i bambini facevano la 1° e finalmente Edoardo l’ha aperta insieme alla maestra e abbiamo trovato varie schede, ognuna che riproduceva l’opera di un autore diverso e alcuni ritagli con cui poi, noi avremmo dovuto farci dei lavori. Prima di fare i lavoretti ci ha spiegato i dipinti, gli artisti.

Abbiamo trovato un’opera di Geoff McFetridge intitolata "Meditation" che rappresenta una testa disegnata con una mano che afferra le forbici: Carlo ha spiegato che la nostra identità ce la ritagliamo ogni giorno e che le scelte che noi facciamo determinano il nostro futuro. Successivamente Carlo ci ha fatto incollare una pecorella che riproduce quella di Julian Opie e un prato di carta, fin qui tutto normale, ma poi dopo averla piegata ai lati, la pecorella riusciva a restare in piedi! Questa è la dimostrazione che si può creare una piccola scultura anche con piccole cose. Passiamo ad un quadro molto colorato di Mario Radice: siamo andati a prendere dei rettangoli e dei quadrati e li dovevamo attaccare dietro il foglio e abbiamo dovuto comporre come fossimo noi gli artisti. Questa composizione andava messa sotto la pecora come se fosse l’erba. In un’altra opera Di Geraldo de Barros c’erano 3 figure con 3 pallini colorati rossi, gialli e blu: Carlo ci ha fatto aggiungere 4 foglie, una tavola da surf, un uovo, le nostre iniziali e un occhio.Il nome di questa opera è "Senza titolo" allora Carlo ha chiesto a noi di darle un nome.

In un altro foglio c’era un’ immagine di un atleta di Gogliardo Ossani in cui noi dovevamo scrivere una storia intorno come un calligramma. Un’altra opera di Tullio Crali era un’immagine di una persona disegnata per metà: Carlo ci ha chiesto se dalla parte vuota ci disegnavamo una signora ma diversa e la potevamo colorare di tre colori:celeste, viola, arancione.

Come ultima opera c’era Bidi bodi bu di Marco Lodola: abbiamo disegnato alcune forme geometriche attorno a dei bambini in bianco e nero che saltano gioiosi: noi dovevamo aggiungere 4 cerchi, 4 triangoli e 4 rettangoli stretti.