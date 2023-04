La bella lezione del sindaco di Radicondoli

Pino Di Blasio

Se l’Italia, storicamente, è sia culla che laboratorio della politica per il mondo, Siena e la provincia sono un incubatore. Dai Cesari agli imperatori, da Machiavelli alle Signorie, da Mussolini a Berlusconi, per tacere di Beppe Grillo, ogni innovazione del

governo della polis aveva un imprinting italico. Dagli zar ai dittatori, dai magnati al potere (Trump è un emulo) ai comici che guidano partiti e Paesi, tutto è stato sperimentato prima in Italia e poi esportato altrove. La bilancia commerciale della politica ha un saldo attivo in Italia. E Siena, dal ciclo del Buongoverno ai conclavi dei partiti per ripensarsi (Pontignano, Gargonza, Pienza, Sarteano) ha giocato un ruolo da protagonista.