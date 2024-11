La Beko infiamma Siena. In centinaia per le strade

Quattrocento in corteo lungo vie del centro di Siena per protestare contro la chiusura dello stabilimento ex Whirlpool decisa dalla multinazionale turca Beko Europe e annunciata nei giorni scorsi dall’azienda in un tavolo al ministero delle Imnprese e del made in Italy. "Non molliamo mai", l’urlo dei 299 lavoratori, a cui dietro allo striscione ‘Rsu Beko Europe Siena in lotta’, si sono uniti familiari ed ex dipendenti dello stabilimento di viale Toselli. Accanto ai sindacati territoriali, i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, i sindaci del territorio, la presidente della Provincia Agnese Carletti, i parlamentari eletti nel territorio tra cui il senatore Silvio Franceschelli (Pd) che è anche sindaco di Montalcino e il deputato Francesco Michelotti di FdI, nonché l’eurodeputato Dario Nardella (Pd), che ha annunciato: "Stiamo sollecitando la Commissione europea a intervenire sul gruppo industriale, per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente per stimolare la nuova Commissione a intervenire direttamente alla fonte, sulla proprietà turca". E ancora: "All’inizio di febbraio andrò a Istanbul. Personalmente ho già parlato con il sindaco della capitale turca e chiederò di incontrare la famiglia proprietaria del gruppo, Arçelik".

A portare un messaggio di speranza ai lavoratori, l’arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice, presente al corteo: "Sono qui per testimoniare la solidarietà e la vicinanza della Chiesa ai dipendenti di cui verrà chiuso lo stabilimento. So che le parole non bastano – ha concluso il cardinale – ma deve sempre esserci uno sguardo rivolto verso il futuro e la speranza".

Solidarietà è stata espressa anche dal presidente della Regione, Eugenio Giani: "Con il ministro Urso vogliamo fare un ragionamento serio affinché sul Golden power possa costringere in qualche modo Beko, sei mesi dopo l’autorizzazione dell’Antitrust, a fare i conti con una realtà in cui non si possono mandare a casa 300 persone". Intanto ieri in Provincia si è svolto il primo tavolo tecnico voluto dalla presidente Carletti con istituzioni, sindacati e categorie produttive: l’obiettivo è rendere sostenibile, presentando proposte concrete, una vertenza destinata a durare nel tempo.