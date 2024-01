Quest’anno la Befana arriva in ambulanza: accade a Monteroni d’Arbia e Murlo dove, grazie a un’idea delle volontarie della Pubblica Assistenza Val d’Arbia, grandi e piccini possono prenotare la visita e la consegna dei doni direttamente a casa propria e la Befana, quella “vera” con le toppe alla sottana ma purtroppo con le scope tutte rotte, arriverà proprio in ambulanza! La visita della Befana, accompagnata dai suoi fedelissimi aiutanti Cenere e Carbone, è riferita al pomeriggio del 5 gennaio in orario da concordare previa prenotazione. "Quest’anno è la prima volta – raccontano le volontarie che stanno curando l’organizzazione – della nostra BefanAmbulanza e se anche riusciremo a portare un po’ di arancione delle nostre divise in qualche casa dei nostri paesi e la magia negli occhi di un solo bambino sapremo di aver fatto, come sempre e come amiamo fare, la nostra parte".