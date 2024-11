L’ opposizione attacca: "Sistema populista"

I quattro consiglieri di opposizione del centrosinistra, il capogruppo Pd Riccardo Vannetti, con i consiglieri Dem Francesco Cavalieri ed Enrico Galardi, e il capogruppo di Colle per Vannetti Sindaco, Domenico Ponticelli, intervengo in relazione alla prossima assemblea pubblica convocata. "Il caso appare grave - affermano i consiglieri - in quanto il sindaco ha stabilito un incontro pubblico per parlare di temi come il piano operativo comunale e il bilancio di previsione 2025-27 senza che la discussione sia passata prima attraverso il consiglio comunale". I quattro consiglieri si riferiscono all’assemblea pubblica convocata dal sindaco per il 16 dicembre al teatro del Popolo, in cui la giunta parlerà dei temi citati, oltre a fare il punto sulle opere pubbliche in corso. "Il piano operativo ed il bilancio di previsione sono temi istituzionali – continuano i consiglieri di opposizione - e come tali devono seguire un iter ben preciso. Il consiglio comunale è il luogo deputato alla discussione in cui questi argomenti devono essere discussi e dove si ascoltano i pareri della maggioranza e della minoranza. Questo modo di procedere è tipico del populismo". "Un’iniziativa simile a quella intrapresa dalla giunta sarebbe lecita se condotta dai gruppi politici, ma il sindaco e i suoi assessori hanno altri obblighi istituzionali, che sicuramente conoscono molto bene, anche in virtù della lunga carriera amministrativa vantata dal primo cittadino". I consiglieri concludono invitando il sindaco ad annullare l’incontro pubblico del 16 dicembre, riproponendolo una volta che piano operativo e bilancio di previsione saranno stati discussi in consiglio comunale.

