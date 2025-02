Jazz club di UnTubo. I Mooncher stasera alle 21,45

Una serata a base di contaminazioni blues e soul, per la stagione di concerti del jazz club di UnTubo, in via del Luparello. Stasera alle 21.45 suonano i Mooncher, formazione composta da Andrea Mucciarelli (voce e chitarra), Matteo Addabbo (tastiere), Lorenzo Alderighi (basso) e Gianni Cerone (batteria). Un concerto dedicato alle radici e alle novità della musica blues e soul, con arrangiamenti originali di brani di Gregory Porter, Bill Withers, Ray Charles, Albert King, Jimi Hendrix e altri mostri sacri.