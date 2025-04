E’ morto Ivo De Santi. “Grazie a lui la Tartuca ha una Società moderna”

Siena, 26 aprile 2025 – Addio a una figura di spicco di Siena e della Contrada della Tartuca: è scomparso Ivo De Santi, nato il 12 dicembre 1940, che per la Tartuca ha ricoperto vari ruoli, compresa la massima carica di priore per due mandati, dal 1996 al 1999, sostituendo Giordano Bruno Barbarulli e precedendo Roberto Barzanti. Nello stesso periodo ha offerto il suo contributo al mondo contradaiolo come presidente del Consorzio per la Tutela del Palio, per la precisione dall’aprile del 1997 al maggio del 2000. E’ stato per molti anni anche dirigente sportivo per il Costone basket femminile.

“De Santi è stato un priore di grande lungimiranza – afferma l’attuale onorando Simone Ciotti – e dotato di una forte determinazione. E’ stato infatti nei suoi anni che prese il via il progetto di portare la Società Castelsenio dalla sede storica a piazza Sant’Agostino, dando vita a tutte una serie di acquisizioni e di trasformazioni con cui la Contrada è oggi al passo con i tempi per funzionalità e valorizzazione storica del suo patrimonio. Ivo De Santi ha dato quindi il via a quello di cui oggi tutti i tartuchini possono usufruire: la società Castelsenio in Sant’Agostino inaugurata qualche anno dopo, il che significa locali all’altezza dei nuovi numeri e la possibilità di vivere la bellezza della stessa piazza. Per non parlare del nuovo funzionale museo inaugurato nel 2013, che ha preso il posto della vecchia società. Ma senza quel primo fondamentale passo, il tutto non sarebbe avvenuto. E poi, visto che oggi è il 25 aprile, - conclude Simone Ciotti - il giorno che la Tartuca si dedica da molti anni alla Marcia dell’Indipendenza Senese fino a Montalcino, giunta quest’anno alla 44° edizione, voglio ricordare che Ivo De Santi è stato fra i primi promotori dell’evento, accanto a figure storiche della Contrada, nonché per diverse edizioni anche atleta partecipante. Personalmente poi è sempre stato un contradaiolo-ex dirigente con cui ho avuto il piacere e l’onore di confrontarmi quasi quotidianamente, nel lungo periodo in cui De Santi è stato Maggiorente della Tartuca”.