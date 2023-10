Italia Viva al voto per eleggere i vertici. Cucini è il candidato

1Oggi si terrà il Congresso di Italia Viva per l’elezione del presidente Nazionale, regionale, provinciale. Anche in provincia si vota per eleggere le presidenze. "Fino allo scorso anno – commenta Pamela Fatighenti segretario Provinciale uscente - tutti gli incarichi erano decisi da Roma, senza nessun passaggio democratico. Ora la scelta degli iscritti definirà il gruppo dirigente". A livello territoriale è stata avanzata la candidatura di Paolo Cucini.