Istituzioni, stop interventi lumaca Soluzioni subito

Dobbiamo abituarci. Nubifragi violenti come quello che ha messo sott’acqua Badesse e Castellina Scalo, provocando problemi anche a Poggibonsi, diventeranno la regola. Lo sono già, in verità. Il tanto paventato cambiamento climatico è in atto. E questi sono gli effetti. Ma non si può dare soltanto la colpa a Giove Pluvio e al surriscaldamento. Aziende e cittadini che ieri si sono rimboccati le maniche per rimettere a posto il prima possibile e salvare ciò che potevano, chiedono adesso prevenzione. Antidoti rapidi. Consapevoli della nuova ’battaglia’ contro gli allagamenti e i danni legati al maltempo, le istituzioni pigino sull’acceleratore degli interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi. Ora è accaduto in Valdelsa ma potrebbe succedere ovunque.

Laura Valdesi