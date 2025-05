Irene Siragusa non si ferma mai. E’ festa per il suo sesto mondiale

La velocista colligiana Irene Siragusa festeggia la qualificazione ai Mondiali di Tokyo 2025, il suo sesto mondiale in carriera, grazie al quarto posto ottenuto con la staffetta 4×100 femminile a Guangzhou. Con lei a festeggiare tutta una comunità quella colligiana. Siragusa ottiene il risultato insieme a Fontana, Kaddari e Pavese, l’Italia ha così conquistato il pass grazie ai ripescaggi, fermando il cronometro a 43"12. Una prestazione concreta, frutto di tanto lavoro e determinazione, che ha premiato l’intero gruppo azzurro. Dopo una falsa partenza iniziale, la squadra ha chiuso la prova senza errori, con Siragusa protagonista negli scambi, piazzandosi seconda dietro alla Francia nella propria batteria. "E’ andata sicuramente meglio di ieri, perché i cambi sono venuti più fluidi ed è quello che cercavamo – ha affermato ieri Irene Siragusa –. Dovevamo dare il 100% per riuscire a prendere questa qualifica. Sono molto felice di tornare a Tokyo e finalmente con il pubblico. Le altre ragazze sono state bravissime ed agguerritissime e ci siamo dette "non possiamo perdere questa chance", quindi brave tutte ed un saluto anche alle nostre riserve, che sono state con noi dall’inizio alla fine. Questo è l’inizio di una grande stagione". Un traguardo che ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi mesi e che dà nuova linfa a tutto il movimento azzurro. Con questo risultato, salgono a quattro le staffette italiane già qualificate per i Mondiali: 4×100 femminile e maschile, 4×400 mista e femminile. Ancora in attesa la 4×400 maschile, che dovrà qualificarsi nei prossimi eventi. La strada verso Tokyo è ancora lunga, ma l’entusiasmo è alto e le aspettative crescono. "Arriva con questo sesto pass per i mondiali di Tokyo l’ennesima conferma che Irene Siragusa è sempre di più l’esempio più bello di come è lo sport colligiano e di come deve essere – afferma l’assessore allo sport del Comune di Colle Valerio Peruzzi –. La carriera di Irene è costellata di tante vittorie, ma soprattutto impegno, sacrificio e tanta buona volontà. Tutti aspetti che sono intrinsechi nel carisma delle nostre associazioni e società sportive. Sono i valori che i nostri atleti mettono quotidianamente in campo. Avere Irene Siragusa come esempio principale credo che sia uno stimolo per tutta la nostra comunità sportiva che cresce sempre di più". Le sue imprese sono una fonte d’orgoglio per l’intera città, che la segue e la sostiene con affetto.

Lodovico Andreucci