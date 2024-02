Iperplasia prostatica. Arriva il trattamento con procedura Rezum

A Rugani Hospital di Siena è disponibile il nuovo trattamento non chirurgico, che impiega solo energia termica e vapore acqueo per risolvere in maniera non invasiva e senza l’uso di farmaci il problema legato all’ingrossamento della ghiandola prostatica. A introdurre e a eseguire la procedura Rezum nell’unità di urologia è il dottor Fabio Maria Mattei. In Italia nel 2020 sono stati oltre 7 milioni gli uomini, prevalentemente over 60, ai quali è stata diagnosticata la iperplasia prostatica: il trattamento Rezum è svolto a Rugani Hospital in regime di day hospital.