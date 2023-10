'Io ero il milanese' a Siena: storia di riscatto e speranza

‘Io ero il milanese’, lo spettacolo che ha fatto emozionare e riflettere la platea in Fortezza, è tratto dall’omonimo podcast in cui l’autore e attore Mauro Pescio racconta la vita di Lorenzo S. con un ritmo narrativo coinvolgente. Il podcast fa parte di una delle serie più scaricate della piattaforma RaiPlay Sound, vista da oltre un milione di persone, e ha vinto numerosi premi. È la storia di riscatto di Lorenzo S., un uomo entrato in carcere per la prima volta a pochi mesi e che per quarant’anni vive da fuorilegge, finché la sua vita prende una svolta improvvisa, fino al lieto fine più inaspettato.

Lo spettacolo si è inserito perfettamente all’interno di Bright, la manifestazione dedicata alla ricerca universitaria, ed è stato sapientemente anticipato dagli incontri che si sono tenuti in precedenza, come l’inaugurazione della mostra ’La foto che parla’. Una delle tante occasioni di approfondimento e riflessioni offerte nel corso della manifestazione alla cittadinanza.