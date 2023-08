’Io? Doppio!’, Ruffini mattatore Giovedì di risate in piazza a Colle

Risate più che assicurate con lo spettacolo teatrale che ha reso celebre in tutta Italia il progetto comico ’Nido del Cuculo’ e la straordinaria bravura di Paolo Ruffini. Impegnato, giovedì 31 a Colle di Val d’Elsa, alle 22 in piazza Unità dei Popoli, in ’Io? Doppio!’, sottotitolo: ’politicamente corretto’. In scena ’il ritorno dei mitici doppiaggi in livornesaccio’, in seno alla rassegna di teatro e musica ’Colle…che spettacolo!’. Una rappresentazione dalla comicità feroce, che non risparmia niente e nessuno. ’Io? Doppio!’ è l’ultimo grande fenomeno underground che si è diffuso in maniera capillare e carbonara, costituendo una fase pionieristica dell’utilizzo delle piattaforme.

Le voci dell’ormai celebre Paolo Ruffini, accompagnato da Lorenzo ’Ciccetto’ Ceccarini, che hanno riecheggiato prima nelle Vhs e poi negli smartphone di tutta Italia, negli ultimi 20 anni, tornano a teatro raccontando un fenomeno cult che riesce ad attraversare i tempi e le generazioni. Ancora oggi i doppiaggi di Sylvester Stallone alle prese con l’incomunicabilità coniugale, che lo porta ad esprimersi soltanto con "boia dè" di fronte a un’incredula Adriana, o le avventure erotiche del signor Baiocchi, o ancora le allucinazioni galoppanti di Yoda in Il ritorno dello Jedy, mietono centinaia di migliaia di visualizzazioni.

In questa edizione speciale dello spettacolo ritroveremo i doppiaggi classici, che si alterneranno a quelli nuovi, spaziando, senza esclusione di colpi, dalla politica al cinema: da Matteo Renzi a Giorgia Meloni e Carlo d’Inghilterra, da Aquaman, ai nuovi Star Wars. ’Io? Doppio!’ e il Nido del Cuculo sono gli ultimi baluardi di una libertà scatenata, che faceva dell’uso della parolaccia un vanto, mischiando locuzioni auliche ad accezioni volgari. Paolo Ruffini offrirà al pubblico un vero e proprio amarcord e una riflessione sui tempi che passano e sul progressivo cambiamento dell’idea di comicità e di umorismo, realizzata nell’epoca di un dilagante, talvolta insostenibile, ’politicamente corretto’.

L’ingresso è a pagamento. Il primo settore a sedere il biglietto costa 25 euro, il secondo settore a sedere 20 euro e il posto unico in piedi 15 euro. L’evento è prodotto e promosso dall’Azienda Speciale Multiservizi in collaborazione con il Comune di Colle di Val D’Elsa, Valdelsa Valdicecina, In One World Colle, The B-Side, Associazione l’Alveare.

Fabrizio Calabrese