’Io Capitano’ al Clev Si parla di migranti con Ciani di Mediterranea

Il film ’Io Capitano’ di Matteo Garrone, candidato come miglior pellicola internazionale per l’Academy Award, sarà proiettato mercoledì alle 20.40 alla multisala Clev Village. Una proiezione speciale voluta e organizzata dal Comune di Chiusi che vedrà la presenza del sindaco Gianluca Sonnini, dell’attivista della ong Mediterranea Aldo Ciani (in prima linea nell’intervento via mare e via terra per prestare soccorso ai migranti) e del presidente della Misericordia Roberto Fè. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini e tutti coloro che vorranno partecipare sul tema dell’immigrazione. Prima della proiezione è prevista una veloce introduzione con gli ospiti presenti. "Con questo film – afferma Sonnini – il regista italiano affronta il tema dei migranti, un argomento sensibile che fa sempre discutere e che in queste settimane sta raccogliendo particolare interesse nella nostra comunità. Anche per questo abbiamo sentito la necessità di promuoverne la visione. Sarà una occasione importante per approfondire e capire ancora meglio il tema".

Massimo Montebove