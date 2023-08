Investito da auto mentre fa jogging Grave 42enne

Gravissime le condizioni di un uomo di 42 anni di Castelnuovo Berardenga che ieri, poco dopo le 17, è stato investito da una macchina mentre correva lungo la Provinciale 484, vicino al bivio per Arceno. Una zona molto amata da chi vuole fare jogging. A travolgere l’uomo, sembra colpito con la fiancata della vettura, è stata una donna residente a San Gusmè che si trovava al volante della vettura. Non è da escludere una distrazione. Si è fermata immediatamente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelnuovo e anche i vigili del fuoco. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione dell’accaduto, mentre il 42enne è stato portato alle Scotte in codice 3.