Intronati Dal Monte dei Paschi al Portogallo: un mese di incontri

Un altro mese di appuntamenti nella sala storica della biblioteca comunale degli Intronati, con il ciclo degli ‘Incontri in Biblioteca’, curato dal presidente dell’istituzione Raffaele Ascheri. Autori, presentazioni, conferenze, conversazioni: gli eventi di questa programmazione rinnovano ogni settimana il ruolo di ‘salotto buono’ del centro storico che la Biblioteca degli Intronati ha saputo ritagliarsi nel tempo.

E per aprire il mese di aprile, sempre al solito orario delle 17.30, il primo appuntamento in programma è per mercoledì 10 con un evento dedicato alla storia di Monte dei Paschi. ‘Mps: 1472-1624, le due date fondative’ è il titolo dell’iniziativa che vedrà protagonisti Mario Ascheri e Giuseppe Conti.

Oltre alla data canonica della fondazione della banca senese, quest’anno cade il quarto centenario del Monte dei Paschi come banca per il credito all’agricoltura.

Si proseguirà poi lunedì 15, sempre al solito orario, con ‘Portogallo, 1974: rivoluzione o golpe?’, una lectio tenuta da Raffaele Ascheri e dedicata alla cosiddetta ‘rivoluzione dei garofani’. Per mercoledì 17 è in programma ‘Pèleo Bacci, soprintendente innamorato di Siena’, una conferenza di Marco Fagiani a cui parteciperanno Gabriele Fattorini e Annalisa Pezzo.

La presentazione del libro ‘Vissero i boschi un dì – La vita culturale degli alberi nella Roma antica’ di Mario Lentano (Carocci editore) con Simone Beta è l’appuntamento di martedì 23. Il programma del mese di aprile si chiuderà poi il giorno dopo, mercoledì 24 , con un evento dal titolo ‘Tito Sarrocchi, due secoli di bellezza’, una conferenza che sarà tenuta da Alberto Cornice.

