Intervento in viale Marconi. La manutenzione al ponte costerà oltre 800mila euro

Oltre 800 mila euro per mettere in sicurezza il ponte di viale Marconi, a Poggibonsi. Al via la gara per l’intervento di manutenzione straordinaria della struttura, che sarà interessata da lavori di adeguamento sismico. In attesa dell’apertura del cantiere, per motivi di sicurezza, il ponte è stato chiuso al traffico pesante. L’ordinanza, emessa ieri, prevede il divieto di transito per tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, con la sola eccezione degli autobus del trasporto urbano. Le stesse limitazioni saranno in vigore per tutta la durata dei lavori e il ponte resterà aperto al transito su una corsia alla volta.

"L’intervento sul ponte di viale Marconi - spiega il Comune- nasce dalle verifiche statiche e sismiche promosse dall’amministrazione comunale per conoscere lo stato di conservazione del patrimonio, effettuate proprio per pianificare nel medio e lungo periodo i lavori opportuni per adeguare le strutture. Il progetto di manutenzione straordinaria prevede operazioni di rinforzo sull’impalcato (travi e soletta), sui dispositivi di appoggio, nonché interventi sulle fondazioni. Discende da una attenta fase preliminare di conoscenza dell’opera e della sua conservazione attraverso la sua analisi storica, l’esecuzione di rilievi sul posto, di saggi e indagini, di prelievi, di verifiche".

Un intervento importante, quello al via, anche sotto l’aspetto economico. Un ‘tesoretto’ messo a disposizione dalla Regione con risorse del Fondo sviluppo e coesione. Sollecitato da un traffico record in tutte le ore del giorno, il ponte di viale Marconi, una delle principali aree di accesso alla città, sarà dunque messo in sicurezza. Un tema, quello della sicurezza dei ponti e dei lavori da effettuare per prevenire i crolli, di grande attualità e a cui anche il nostro territorio fa bene a prestare la massima attenzione. In quest’ottica sono stati oggetto di manutenzioni il ponte di via Pietro Nenni, i due ponti nel tratto della Cassia tra l’ospedale e Staggia e nei prossimi mesi si interverrà anche sul ponte di Drove. Un pacchetto di interventi, insomma, piuttosto nutrito.