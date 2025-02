Intelligenza Artificiale, tutti la usano. Ma pochi sanno di cosa si tratta

Le nostre professoresse ci hanno iscritto ad un concorso di giornalismo, che hanno fatto fare per tanti anni ad altre classi. La Nazione ci proponeva tanti temi diversi e noi, dopo averne parlato a lungo in classe, abbiamo scelto quello sull’Intelligenza Artificiale. Ci siamo divisi in diversi gruppi da 3-4 e ognuno ha affrontato l’argomento da aspetti diversi, cercando informazioni su internet e rielaborandole in brevi testi, ad esempio: raccontare la storia dell’A.I, parlare di come la usiamo oggi, oppure capire quali lavori sono già cambiati e quali cambieranno. Poi abbiamo fatto un dibattito in classe per mettere insieme tutte le informazioni e ragionare su cosa ci affascina e cosa ci fa paura dell’A.I.

Durante il dibattito è venuta fuori l’idea: perché non facciamo un sondaggio in tutte le classi del nostro Istituto, per vedere come usano l’A.I. i ragazzi come noi? Il sondaggio era anonimo infatti i prof ci hanno lasciato 10 minuti da soli nelle classi con gli alunni, ma anche se era anonimo ci siamo accorti che alcuni non ci hanno risposto sinceramente e altri non hanno voluto rispondere, i più sinceri sono stati i nostri compagni delle classi prime. Anche per le materie il numero non è esatto perché alcuni alunni non ci hanno voluto dire per quali materie usano l’intelligenza artificiale. Infine dobbiamo dire che gli alunni non erano tutti presenti al momento del sondaggio, quindi i dati non sono perfettamente corretti.

Sono stati intervistati 313 ragazzi, 252 hanno detto di usare l’intelligenza artificiale, 193 per fare i compiti. Le materie per cui viene più usata sono italiano (115), matematica (123), inglese (165) e francese (147). Il programma di A.I. più usato è risultato ChatGPT, ma anche Copilota, Deept che è un traduttore per le lingue, Risolvi espressioni, Gemini, Photomath che è una fotocamera calcolatrice, Analisigrammaticaleonline.it, Pizzagpt che è un’app italiana che funziona come chatgpt, Suno che serve per comporre musica. Alcuni alunni hanno detto Siri e Alexa, assistenti vocali che si basano sull’A.I. per controllare gli elettrodomestici a distanza. Non tutti hanno chiarezza su cosa sia davvero l’Intelligenza artificiale, infatti molti hanno risposto di usare Google ma non è A.I, è un motore di ricerca; oppure ci hanno detto dei nomi su cui non abbiamo trovato informazioni.

In classe siamo giunti alla conclusione che l’A.I., nonostante possa fare tante belle cose, sia più pericolosa che utile per i ragazzi giovani come noi; ormai la usiamo per ogni cosa anche per quelle che si possono fare benissimo senza. La maggior parte dei ragazzi la usa per fare i compiti. Ma non ha senso farsi fare i compiti dall’A.I., perché vuol dire che non si ha proprio intenzione di capire quell’argomento o ci si scoraggia subito se qualcosa non è chiaro. Il rischio è quello di non affrontare mai le proprie difficoltà. Per gli adulti la paura più grande è quella che l’A.I. impari a pensare meglio di noi e prenda il controllo del mondo.