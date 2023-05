Intelligenza artificiale, la svolta in ricerca

Per parlare degli sviluppi nel campo dell’Intelligenza Artificiale, dai tentativi di espandere alcuni dominii della mente umana attraverso algoritmi, alle sfide e scenari aperti dai nuovi ambienti digitali, si terrà domani il convegno ’ChatGPT e modelli di intelligenza artificiale generativa nell’Università. Le implicazioni per la ricerca e la didattica tra etica e innovazione’. L’evento sarà alle 15 in Rettorato all’Università. All’iniziativa prenderà parte Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari e delegato della Crui per i rapporti con le imprese e ICT. Seguiranno dialoghi a due voci: si parlerà delle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale generativa, anche in medicina e sanità e dei risvolti, informatici o informativi, ma anche legali; dell’etica nell’attività di ricerca e dell’IA nel settore della robotica. L’intervento ’Immaginare la IA, immaginare con la IA’ sarà seguito da un’analisi sulle politiche dell’Ue in materia.

"L’utilizzo delle forme di Intelligenza Artificiale generativa e, tra queste, di ChatGPT – sostiene il rettore Roberto Di Pietra - avrà un impatto sulle attività didattiche e di ricerca. Occorre cercare di capire le caratteristiche di questa tecnologia e definire elementari linee guida per governare il suo utilizzo all’interno del nostro Ateneo".