Innovazioni per la diagnosi. Ricercatori e studiosi alla Certosa di Pontignano

Sono in corso alla Certosa di Pontignano le Giornate del Dottorato di Interesse Nazionale in “Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico”, di cui l’Università di Siena è capofila con la partecipazione di altri 13 Atenei ed il sostegno della Fondazione Biotecnopolo di Siena, dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina e dell’Istituto Superiore di Sanità. Coordinatrice del corso è la professoressa Donata Medaglini del Dipartimento di Biotecnologie Mediche. A Siena i 61 dottorandi, insieme ai loro supervisori, presentano i progetti in corso.