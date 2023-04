Innovation Racing team Al via la stagione di gare

Entusiasmo e partecipazione a Poggibonsi per la presentazione di Innovation Racing team, sodalizio motociclistico che ha visto il debutto stagionale in una serata organizzata allo show room Pasquini srl in via Toscana, azienda valdelsana nel settore delle bevande creata da Leopoldo Pasquini che vede adesso al vertice la figlia Sabrina. Una speciale passerella per tutti i portacolori della scuderia, introdotti da Elena Pianigiani. Una iniziativa apripista alle competizioni nelle diverse specialità nelle quali Innovation team è impegnato, dall’enduro al motocross alla velocità in salita grazie alle performance di Gabriele Semplici, il più giovane componente, Giovanni Salsedo, Andrea Cristofani, Roberto Dodaro, Daniele Ricci, il più esperto con i suoi 49 anni. Piloti di punta sul palco insieme con i team manager Giovanni Paoletti e Dario Rotelli. Nel gruppo anche lo staff: Massimo Semplici (sospensionista), Sergio Piazza (meccanico), Giulia Falciani (Social Media Manager e addetta alla comunicazione), Luca Panical (rider coach), Edoardo Parri (fotografo ufficiale), Gabriele Bruni (organizzatore eventi), Sara Freschi e Viola Bernabei (hostess). Paolo Bartalini