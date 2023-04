’Inizia a correre’ Corso base nel parco

Divertiti, pensa al tuo benessere e “Inizia a correre“. Questa è l’iniziativa promossa dall’Asd Atletica Sinalunga, realtà sempre propositiva e molto partecipata dagli appassionati sportivi. L’ultima idea è un corso base per chi vuole iniziare a correre ma anche per coloro che desiderano migliorare la propria tecnica di corsa.

Ma è anche un modo per ritrovarsi con gli amici podisti e apprendere qualche consiglio utile per non farsi male, lo “spauracchio“ di tutti gli atleti. Il corso, gratuito, è iniziato questa settimana e proseguirà per tutti i mercoledì fino al 14 giugno alla Pieve di Sinalunga nel parco “Nello Boscagli“.

Cosa si farà in questo spazio verde? "Non si tratta – spiega Sergio Francini, consigliere dell’Atletica Sinalunga – della solita corsa che si fa per preparare distanze lunghe come una maratona. Gli obiettivi di questo corso sono il divertimento e lo stare bene. Chi partecipa deve tornare a casa meglio di quando è partito, quello che è infatti importante è di preparare il proprio corpo per essere pronto per correre. Faremo più ginnastica che corsa".

Come è noto correre fa bene al fisico ma anche alla testa, scaccia via lo stress, ci fa stare meglio, questo è un pregio dello sport in generale.

Ma questa iniziativa è anche utile per fare amicizia perché nel mondo della corsa, disciplina sempre più diffusa in Valdichiana, ne nascono tante. Cosa serve per partecipare? L’abbigliamento giusto e il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non competitiva. E poi, “inizia a correre“ con il sorriso.

Luca Stefanucci