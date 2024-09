Influenza, i vaccini disponibili. Gratis per bimbi e over 60: "La prevenzione è importante"

L’emisfero australe indica in anticipo il quadro che ci aspetta da qui a qualche mese, con i tanti virus già in circolazione: allora per la stagione influenzale alle porte, la previsione è che l’impatto sia maggiore degli anni passati. L’Asl Sud Est annuncia il via della campagna vaccinale antinfluenzale dal 1° ottobre, a partire dalle residenze sanitarie e poi, dal 7 ottobre, per tutti coloro che vorranno usufruirne e ne hanno diritto gratuitamente; in contemporanea sarà possibile fare anche il vaccino aggiornato anti Covid, in dosaggi diversi per adulti e bambini. L’antinfluenzale verrà offerta gratuitamente agli over 60 e ai bambini che hanno fra 6 mesi e 6 anni; ne hanno diritto anche coloro che sono a rischio di complicanze per la presenza di patologie concomitanti, i familiari di soggetti fragili, le donne in gravidanza e post partum, chi svolge lavori di pubblica utilità, gli operatori sanitari, chi lavora a contatto con gli animali e i donatori di sangue. La Regione ha messo a disposizione 4 tipi di vaccino antinfluenzale: un vaccino tetravalente adiuvato per tutti i soggetti over 60 e soggetti gravemente immunodepressi (163.208 dosi per la Toscana Sud); un tetravalente ad alto dosaggio per gli ospiti delle rsa (3.450 dosi nella nostra Asl), un tetravalente inattivato per le altre categorie (35.866 dosi) e infine un quarto tipo che quest’anno sarà disponibile anche con la formulazione del vaccino in spray nasale per i bambini da 2 a 6 anni (7.268 dosi). La stima della necessità in base alle disponibilità è dunque di circa 210mila dosi in tutta l’area vasta; nella provincia di Siena ci sono 12.017 bambini under 6 anni e 88.528 adulti over 60 anni. "L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica – spiega la dottoressa Elena De Sanctis, responsabile Rete vaccinazioni Asl - oltreché una rilevante fonte di costi, sia per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia, sia per gli alti livelli di assenteismo a scuola e sul lavoro. Pertanto è necessario intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione". Le vaccinazioni potranno essere effettuate dal proprio medico di medicina generale o pediatra, nelle farmacie aderenti all’accordo e nei centri vaccinali dell’Asl.

Paola Tomassoni