Influenza, Covid tanti contagi e memoria corta

Abbiamo la memoria corta. In questi giorni tanti senesi sono alle prese con febbre alta, problemi alle vie respiratorie e virus gastrointestinali. I medici parlano chiaro: influenza e Covid colpiscono ancora. Non con la drammaticità e i numeri di un tempo, ma colpiscono ancora. L’appello è alla vaccinazione, con la possibilità di fare in un’unica seduta quella per combattere sia l’influenza che il Coronavirus. In provincia di Siena nell’ultima settimana ci sono stati 172 contagi. Certo, pensare di indossare nuovamente le mascherine e di mantenere le distanze evitando baci e abbracci fa venire i brividi. Ma ricordare quello che è stato può aiutarci a tutelare noi stessi e le persone fragili a cui vogliamo bene.