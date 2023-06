Infiltrazioni d’acqua nella palazzina Evacuate nella notte sette famiglie

Sette famiglie hanno dovuto lasciare le abitazioni, al piano terra e nei due livelli superiori, all’interno di un palazzo di via Francesco Costantino Marmocchi. Ragioni di sicurezza alla base del provvedimento che ha interessato da vicino i residenti, ora sistemati temporaneamente in un albergo locale, preoccupati, come è comprensibile, per lo scenario che si è venuto a creare. Aspettando il momento, quando sarà terminata l’emergenza, per il via libera al rientro a casa. In vigore è adesso pure il divieto di circolazione, in via Marmocchi.

Lo indica la segnaletica provvisoria, collocata in un punto idoneo. Consentito solo il passaggio ai pedoni. Accesso transennato, dopo che l’altra notte le cantine dell’edificio in questione, al civico 35, nei pressi dello spiazzo che si apre su via Dietro le Mura, si sono ritrovate invase dall’acqua. Una infiltrazione di ampia portata: nel bilancio anche il cedimento di una volta nell’area sottostante della struttura.

Siamo nel cento storico di Poggibonsi. Una zona caratterizzata dalla presenza di costruzioni con alle spalle senza dubbio più di un secolo di vita, in una traversa, via Marmocchi, che unisce via della Repubblica e piazza Cavour con via Borgo Marturi. L’altra notte l’allarme è suonato al distaccamento di Poggibonsi dei Vigili del fuoco. Le squadre dalla caserma di Campostaggia sono immediatamente accorse sul posto per sgomberare le superfici dall’acqua con l’impiego delle idrovore. Sono giunti i Carabinieri, la Polizia municipale e il sindaco David Bussagli per esaminare la situazione. Il primo cittadino ha poi affidato a un post sui social, il primo cittadino, la descrizione del quadro che riportiamo di seguito in alcune parti: "E’ stato necessario un lungo intervento dei Vigili del fuoco (che ringrazio) per una copiosa infiltrazione di acqua negli scantinati di una palazzina. A seguito delle lesioni sull’edificio sono state evacuate alcune famiglie, ospitate in una struttura ricettiva e in attesa di più approfondite valutazioni tecniche".

Sopralluoghi che sono proseguiti anche nel pomeriggio di ieri in via Francesco Costantino Marmocchi, per le verifiche del caso e per individuare con precisione le cause dell’accaduto. La fornitura di acqua, all’inizio interrotta nel quartiere, è stata poi progressivamente ripristinata nell’arco della giornata nel cuore antico di Poggibonsi.

Paolo Bartalini