Indennità Iscro per libero professionisti. Domande entro ottobre

Se sei un libero professionista iscritto alla Gestione separata Inps e nell’ultimo anno hai subito una riduzione dei redditi superiore al 50% rispetto alla media del triennio precedente, puoi chiedere l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. L’indennità Iscro è pari al 25% della metà dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e ha una durata di 6 mesi. Possono presentare domanda i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps che esercitino un’attività di lavoro autonomo, non abbiano già beneficiato della prestazione nel triennio 2021-2023, non siano titolari di trattamento pensionistico, non siano beneficiari di Reddito di cittadinanza, abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito non superiore a 8.972,04 euro e siano titolari di partita IVA da almeno quattro anni. Domanda da presentare online entro il 31 ottobre.