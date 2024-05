Incubo gita scolastica. Tredicenne denuncia abuso sessuale in albergo a Chianciano

di Laura Valdesi

SIENA

Un’altra minorenne vittima di un presunto abuso sessuale in un albergo a Chianciano Terme. Nell’agosto 2023 quello denunciato dalla campionessa di scherma che gareggia per l’Uzbekistan, 17 anni, su cui la procura di Siena indaga (vedi articolo in basso). L’altro si sarebbe verificato il 25 aprile scorso nel corso di un gita scolastica degli studenti di terza media di una scuola della Ciociaria. A rivelarlo è stata l’edizione di Frosinone de Il Messaggero raccontando che solo al rientro in famiglia la ragazzina, ha solo 13 anni, ha trovato il coraggio di rivelare tutto alla madre. Di qui la denuncia ai carabinieri del comando provinciale di Frosinone, coordinati dalla procura dei minorenni di Firenze guidata da Roberta Pieri.

Stando al racconto della studentessa, a cui ora si dovranno trovare riscontri, la sera prima di tornare in provincia di Frosinone nella stanza di albergo dove si trovava da sola avrebbe fatto entrare il compagno di scuola, che era con altri due amici della stessa età. All’inizio tutto normale, battute e scherzi, come succede fra adolescenti. Poi il copione è improvvisamente cambiato e l’amico l’avrebbe costretta ad assecondare i suoi desideri. A praticargli atti sessuali. Non solo contro la sua volontà ma anche mentre gli altri due giovani assistevano alla scena divertiti. Nonostante le richieste di aiuto della ragazzina non sarebbero a suo dire intervenuti. Un ’quadro’ che attende ora riscontri. Siamo davvero alle prime battute dell’inchiesta, il pm avrebbe delegato i carabinieri di ascoltare la giovane in tempi rapidissimi, come prevede il ’Codice rosso’.

L’unico indagato dalla procura dei minori, che ha aperto un fascicolo, è dunque al momento un 14enne. Probabilmente quello che avrebbe costretto la compagna di scuola agli atti sessuali. Nessun provvedimento interessa ad ora gli altri coetanei presenti nella stanza di albergo a Chianciano dove la comitiva si era fermata per la notte. Né risultano fascicoli presso la procura di Siena. Non è da escludere però che venga valutata, per fare massima chiarezza, anche la correttezza del comportamento dei due docenti che accompagnavano in gita i ragazzi.

Sembra che fosse la prima uscita di più giorni della scolaresca. Che inizialmente si era diretta a Firenze, visitando come al solito il Duomo, gli Uffici e gli scorci simbolo della città. La comitiva si sarebbe fermata anche nella nostra città, oltre che a San Gimignano per visitare il centro storico dichiarato patrimonio dell’Unesco. Infine l’ultima tappa, a Chianciano, con la sosta in albergo dove sarebbe avvenuto il presunto abuso. Che non è stato denunciato immediatamente dalla ragazzina, probabilmente sotto choc. Ha atteso il rientro a casa per raccontare tutto alla madre.