Incontro nel foyer del Teatro dei Rinnovati. Il cast di ’Otello’ dialoga con il pubblico

Incontrarsi, a teatro. Tra le cose introdotte da Alessandro Benvenuti, in qualità di direttore artistico dei Teatri di Siena, c’è l’incontro con il pubblico al quale partecipano gli artisti che portano in scena gli spettacoli in cartellone. Un momento di approfondimento, che si svolge nel foyer dei Rinnovati, e che rappresenta una finestra aperta sul ‘dietro le quinte’ di una produzione teatrale. Oggi alle 18 sarà il cast di ‘Otello’, in scena in questi giorni (ieri e oggi alle 21, domani alle 17) a raccontare il proprio lavoro. Diretto da Andrea Baracco, il cast è tutto al femminile: Valentina Acca, Flaminia Cuzzoli, Francesca Farcomeni, Federica Fracassi, Federica Fresco, Ilaria Genatiempo, Viola Marietti e Cristiana Tramparulo. Al Teatro dei Rozzi, invece, oggi alle 17 un nuovo appuntamento del teatro per ragazzi con ‘Caro Lupo’, uno spettacolo di Drogheria Rebelot e Nadia Milani che racconta la storia della piccola Jolie, una favola sul come affrontare la paura. Il prossimo appuntamento in programma ai Rinnovati, per la stagione ‘Metaversi’, è invece ‘Ingratitudine (vizio delle anime anguste)’, lo spettacolo di danza della Compagnia Motus, prodotto con il sostegno della Regione Toscana, dedicato al tema del ‘debito di riconoscenza’. Drammaturgia di Rosanna Cieri, con le coreografie di Simona Cieri, lo spettacolo è dedicato a Julian Assange ed è portato in scena dai danzatori Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Giovanni Consoli e Mattia Solano.

Riccardo Bruni