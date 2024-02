’Incontri in Biblioteca’. Viaggio nell’amore da Dante a Leopardi

’Incontri in Biblioteca’, nella sala storica degli Intronati: lunedì 12 febbraio, alle 17,30, la presentazione del libro di Mario Leoncini ’La grande storia degli scacchi’ con Alessandro Patelli. Mercoledì 14 febbraio, sempre alle 17,30, è in programma una conferenza del presidente Raffaele Ascheri sul tema ’L’amore in Dante, Manzoni, Leopardi e Svevo’. "Quello del 14 febbraio – sottolinea Ascheri – sarà un appuntamento particolare, dedicato al giorno di San Valentino e all’amore, ma in versione culturale e letterario. Faremo un autentico viaggio, navigando da Dante per arrivare a Manzoni, passando per i tormenti leopardiani".