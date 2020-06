Pienza (Siena), 20 giugno 2020 - "Mi sono trovato Zanardi davanti, per fortuna sono riuscito almeno a sterzare un po', altrimenti l'impatto con il mio camion sarebbe stato frontale". Sono le parole, per bocca del suo avvocato, del camionista 44enne della provincia di Siena che guidava il mezzo contro cui si è scontrato il campione paralimpico, adesso in coma all'ospedale Le Scotte di Siena. LEGGI LO SPECIALE SULL'INCIDENTE DI ZANARDI

Il camionista racconta quegli attimi: "Il mio assistito - spiega il legale dell'autista, Massimiliano Arcioni di Grosseto - è molto provato e trattandosi di un personaggio così straordinario ha subito ancora di più psicologicamente l'accaduto. Ha rilasciato subito dichiarazioni spontanee al sostituto procuratore poco dopo l'incidente. Poi è stato portato in stato di choc al pronto soccorso". "Confermo - aggiunge Arcioni - che è risultato negativo agli esami tossicologici e all'alcoltest. Inoltre la velocità del camion in quel punto, fatto di tornanti, era molto, molto contenuta".

Il camionista risulta indagato dalla procura: si tratta di un atto dovuto.