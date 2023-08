Pienza, auto fuori strada a Monticchiello: 87enne in prognosi riservata

Pienza, 15 agosto 2023 - Una donna di 87 anni di Pienza è ricoverata in prognosi riservata alle Scotte per le conseguenze dell’incidente avvenuto lunedì intorno alle 23.30 sulla Sp88, nelle curve di Monticchiello. I carabinieri della compagnia di Montepulciano stanno ricostruendo la dinamica - nessun altro mezzo era coinvolto - che potrebbe essere anche legata all’attraversamento di un animale selvatico. Cosa non rara in Valdorcia, non solo nelle ore notturne. La vettura è finita infatti fuori strada.

Al volante della macchina la figlia della donna ora alle Scotte, 67 anni, anch’essa portata al policlinico senese in codice 2 dalla Misericordia di Sarteano. Conseguenze lievi invece per la figlia di quest’ultima, controllata al pronto soccorso di Nottola dove l’ha portata la Pubblica assistenza di Chiusi. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco di Montepulciano. L’87enne di Pienza, dopo una sosta tecnica a Nottola, è stata trasferita alle Scotte con l’elisoccorso Pegaso nel cuore della notte.