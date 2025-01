Ambulanza finisce fuori strada, ferita la paziente a bordo

Sovicille (Siena), 10 gennaio 2025 – Un’ambulanza coinvolta in un incidente stradale avvenuto all'altezza di Orgia, in prossimità del cantiere stradale sulla Sp223. Il mezzo di soccorso è finito fuori strada; in quel momento stava piovendo.

Illesi gli operatori della Misericordia di Roccatederighi; a bordo c’era una paziente di 65 anni trasportata su un'ambulanza della Misericordia di Rapolano, con medico e infermiere e bordo, alle Scotte in codice 2. Accertamenti sulla dinamica in corso da parte delle forze dell'ordine.

Sono intervenute l'automedica di Siena e due ambulanze della Misericordia di Rapolano Terme e di Siena. Attivati vigili del fuoco e forze dell'ordine.