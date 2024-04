Incidente sulla Siena-Grosseto: auto distrutta e 74enne ferito

Siena, 27 aprile 2024 – Momenti di paura si sono verificati nel pomeriggio di oggi, 27 aprile, per un incidente stradale. Allertati i soccorsi, i Vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono intervenuti alle ore 16 sullo svincolo SS 223 della Siena – Grosseto, all’altezza del km 68, per il sinistro stradale che ha visto il coinvolgimento di un'autovettura, andata completamente distrutta. Sul posto anche il 118 e il personale sanitario.

Lo svincolo Siena ovest è stato chiuso in direzione Firenze. Il conducente che era alla guida dell’auto, un uomo di 74 anni, è uscito in autonomia dall’abitacolo, ed è stato poi soccorso dal personale sanitario. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto ad effettuare la messa in sicurezza dell’autovettura. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Un tratto della strada statale 223 “di Paganico” Siena-Grosseto era stato infatti temporaneamente chiuso al traffico.

