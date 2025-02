Incidente probatorio, sentite due vittime

Inchiesta sull’affare migranti legata all’ondata anomala che si registrò a Siena nel 2023: venerdì è iniziato a Firenze l’incidente probatorio per raccogliere la testimonianza di due persone offese che era stato chiesto di cristallizzare. Perché potrebbero anche allontanarsi e non essere più raggiungibili nelle eventuali fasi seguenti del procedimento per confermare le accuse e riferire l’odissea vissuta al loro arrivo in città. Per cui sono finiti sotto inchiesta pakistani ben inseriti a Siena, che mettevano a loro disposizione case quando arrivavano dalla rotta balcanica. Sono stati ascoltati i primi due, a lungo. Tanto che l’incidente probatorio è terminato intorno alle 16,30. Naturalmente prosegue, era stato chiesto di sentirne tre.

Il presunto promotore dell’associazione a delinquere è difeso dall’avvocato Michele Passione. L’inchiesta è stata condotta dal pm Siro De Flammineis con la collega Cristina Von Borries e il procuratore aggiunto Luca Tescaroli, ora a Prato.