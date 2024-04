Poggibonsi (Siena), 25 aprile 2024 – Quattro feriti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi vicino a Poggibonsi. Un’auto è finita contro un albero: i feriti sono stati portati ai pronto soccorso di Campostaggia e Pontedera, due in codice verde e due in codice giallo. Sul posto l’automedica e due ambulanze ordinarie.