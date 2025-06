Grave incidente sul lavoro, 35enne portato a Careggi con l’elisoccorso

Sinalunga (Siena), 11 giugno 2025 – Grave incidente sul lavoro a Sinalunga. Intorno alle 16,30 è scattata la richiesta di aiuto: un 35enne è stato soccorso in via Piave ed è in gravi condizioni. SUl posto sono arrivate l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del soccorso regionale “Pegaso”, che ha portato il 35enne in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze.

Presente sul posto per i rilievi di propria competenza anche il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asl Toscana Sud Est.

Ancora da chiarire le circostanze in cui è maturato il grave incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO