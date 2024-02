Auto va contro un muro, sradicata una tubatura: via dell’Oliviera chiusa per la perdita di gas

Siena, 18 febbraio 2024 – Sarebbe stata la manovra improvvisa di un automobilista per evitare un pedone a causare l’incidente che ha provocato il danneggiamento di una tubatura del gas in via dell’Oliviera nei Pispini. Un uomo, al volante della sua auto, avrebbe sterzato per non travolgere un pedone, schiantandosi contro il muro di un’abitazione della zona. Con la ruota anteriore del veicolo sarebbe andato a collidere proprio contro la tubatura del gas, posta a filo di carreggiata, sradicandola completamente.

Il sinistro ha causato un’ingente perdita di gas in via dell’Oliviera: qui sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando di Siena, allertati da un passante che aveva sentito l’odore del materiale gassoso. Dopo aver esaminato il danno e valutato la situazione, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area, mentre la Polizia municipale bloccava il traffico lungo la strada. Sul posto infatti sono stati chiamati i tecnici di Centria, la società che garantisce la fornitura alle abitazioni nei Pispini, affinché provvedessero al ripristino della tubatura e, di conseguenze, del servizio di fornitura del gas.

L’amministrazione comunale al contempo ha provveduto a diramare un avviso alla popolazione, informando i cittadini del provvedimento di chiusura al traffico di via dell’Oliviera da via Fiera Nuova fino all’intersezione con l’Oratorio Contrada del Nicchio. Possibile l’uscita da Porta Romana.

La conclusione dell’intervento di ripristino della fornitura di gas da parte di Centria era previsto per la serata di ieri, ma è verosimile che i lavori possano protrarsi anche nella giornata di oggi. Quanto all’automobilista finito contro il muro dell’abitazione, causando il danno, è stato identificato: l’uomo infatti, avendo riportato il veicolo su cui viaggiava una serie di danni nella parte anteriore destra dopo la violenta collisione, si è fermato raccontando ai vigili urbani, intervenuti sul posto, la dinamica dell’incidente di cui è stato involontario protagonista.