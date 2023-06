Incidente A1: in coda sotto il sole dopo il tamponamento tra camion

Siena, 21 giugno 2023 – Un incidente tra due camion accaduto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno ha avuto ripercussioni anche in mattinata. Si sono registrati infatti chilometri di coda, in aumento, in A1, tra i caselli di Valdichiana (Siena) e di Fabro (Terni).

Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Tutto ha avuto in inizio intorno alle 2, a seguito di un tamponamento tra due camion in carreggiata sud poco dopo il casello di Chiusi, nel Senese: nessuno, secondo quanto appreso, sarebbe rimasto ferito in modo grave.

A seguito dell'incidente l'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato, in direzione sud, venendo poi riaperta alle 6:45 grazie a uno scambio di carreggiata, motivo per cui si è creata anche una coda in nord di circa 2 chilometri tra Fabro e Chiusi.

A chi è in viaggio verso Roma Aspi consiglia di uscire a Valdichiana e rientrare in autostrada ad Orte, seguendo le indicazioni per E45 direzione Perugia. Per l'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della direzione quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.