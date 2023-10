Incidente a Siena: furgone sfrenato abbatte colonnino al Bargello

Momenti di preoccupazione ieri mattina in via di Città, un incidente ha rischiato di mettere in pericolo i passanti. È successo alle 8 di mattina, quando la città viene attraversata da camion e furgoncini pronti a rifornire locali e negozi. Uno di questi furgoni, parcheggiato nella piazzetta in via delle Campane mentre il conducente scaricava, si è sfrenato e ha iniziato una breve quanto pericolosa discesa verso la strada, tra le vie più trafficate in quell’ora. Pochi secondi, poi il tonfo, forte da far scendere in strada lavoratori e residenti. A fermare la discesa del furgoncino, è stato il colonnino di travertino all’inizio del vicolo del Bargello.

Un impatto violento nonostante la breve distanza percorsa, tanto da divellere il colonnino tra lo stupore dei presenti. Qualche danno anche alle pedane dei locali, fortunatamente nessuna persona coinvolta in un punto nel quale turisti e senesi si affacciano regolarmente. Il giovane conducente, dipendente di un’azienda fiorentina, si sarebbe fatto prendere dal panico, incalzato dai clacson dei camion bloccati in attesa e spaventato dall’accaduto. Quantomeno inaspettato, dato che sembra che sia il freno a mano che la tavoletta fossero stati inseriti regolarmente.

"Lo abbiamo già rintracciato – ha assicurato Marco Manganelli, comanda della Polizia Municipale -, non era scappato, era solo preso dal panico. Aveva già pensato ad avvisare anche l’azienda per cui lavora. Un bravissimo ragazzo, ci ho parlato. Il colonnino è stato divelto, fortunatamente non è stato coinvolto nessuno nella dinamica. Tutto si è risolto rapidamente e per fortuna, senza conseguenze gravi". Nel frattempo, il colonnino è stato rimosso con la gru dagli operai del comune. Ciò che rimane, ben visibile, è solo la base dell’impianto marmoreo che ha fermato la breve corsa del furgoncino.